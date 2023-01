Voeux et craintes d’une 43e année : Macky Sall, c’est encore possible de sortir par la grande porte

Ma 43e année, j’aurais aimé la vivre en toute quiétude avec vous mes amis, ma famille, mes proches et tous ceux qui me suivent à travers les Réseaux sociaux. Mais je ne veux pas trop rêver. Nous sommes entrés dans une spirale très trouble qui annonce une atmosphère des plus tendues au fur et à mesure que le compte à rebours va designer à Macky Sall les derniers jours de son « règne ».



Les institutions de ce pays sont toutes prises en otage. Comme l’a souligné Fewline Sarr, dans sa dernière chronique, presque toutes les digues qui parent une démocratie des précipices dictatoriaux se sont effondrées.



Les Sénégalais sont arrêtés et emprisonnés pour des motifs surréalistes qui frisent le ridicule. Partager des Unes de journaux détournées, commenter avec des emojis (rires), faire une revue de presse satirique, se filmer devant une MAC, s’interroger sur la disparition d’un proche, scander « Libérez Pape Alé » devant un édifice public, faire partie d’un groupe Whatsapp d’un parti de l’opposition… sont devenus délits et crimes au Sénégal.



Et je ne vous parle même de la tentative de musèlement de la presse avec l’arrestation de journaliste d’investigation. Ceux qui pensent qu’ils ne sont pas concernés, vous allez vous réveiller un bon jour à la prison de Rebeuss sans rien comprendre de ce qu’on vous reproche.



Ce que l’ancien Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et ancien Doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques, Kader Boye a dit sur la justice sénégalaise et l’Affaire Sweet Beauté se passe de commentaire. Ce qui n’aurait pas dû franchir l’étape de l’instruction pour brûler le pays en mars 2021, a été finalement porté devant la Chambre criminelle pour éliminer le principal opposant de la course à la Présidentielle de 2024.



Plus grave encore, une jurisprudence pend désormais sur la tête de tous les hommes sénégalais: il suffit juste qu’une fille nous accuse de viol pour nous traduire devant la justice. Elles n’ont plus besoin de preuve et un Certificat médical qui atteste le contraire ne sert plus à rien pour les accusés.



Il n’y a qu’un seul rempart entre ce pays et le chaos: la raison retrouvée de celui qui exerce son SECOND MANDAT.



Son Excellence, le Président Macky Sall, je te prie au nom de ma 43e bougie de tourner le dos aux pyromanes de la République qui te poussent à te représenter ILLÉGALEMENT une 3e fois et à laisser les Sénégalais choisir librement ton successeur en 2024. Tu as encore le choix et c’est encore possible de marquer l’histoire de ce pays et du continent en sortant par la Grande porte. Amen 🙏🏾



PS: ce texte est une chronique