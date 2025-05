Criminalisation de l’homosexualité : le collectif « Rappel à l’Ordre » accuse le pouvoir et une partie de la société civile de « trahison »

Alors que le dialogue national initié par les nouvelles autorités sénégalaises suscite des débats sur les priorités à aborder, le collectif « Rappel à l’Ordre » a organisé une marche pacifique ce vendredi 23 mai à Dakar pour exiger la criminalisation de l’homosexualité. Partis du rond-point de Ngor jusqu’à celui du Casino, les manifestants ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme un « silence complice » des autorités et de certains acteurs de la société civile sur cette question.Dans une prise de parole virulente, Abdou Diallo, membre du mouvement, a dénoncé ce qu’il considère comme un manque de courage politique. « Le vrai dialogue, c’est avec le peuple, et le peuple du Sénégal n’aime pas les homosexuels. Donc si vous appelez à un dialogue sans parler de criminalisation de l’homosexualité, cela ne nous intéresse pas », a-t-il martelé.Il a également fustigé le comportement du facilitateur du dialogue national, Cheikh Gueye, l’accusant de se pavaner chez les guides religieux en sollicitant leur soutien et leurs bénédictions. « Cela n’a pas de sens. Les guides comme Serigne Touba ou El Hadji Malick Sy ont consacré leur vie à l’Islam, et le Coran interdit l’homosexualité. Cheikh Gueye doit parler du problème de l’homosexualité avant de parler du système électoral. Il faut qu’il parle de la criminalisation de l’homosexualité. Le vrai dialogue, c’est l’homosexualité. »Abdou Diallo a interpellé la société civile, notamment des figures comme Alioune Tine, Seydi Gassama, ou encore le mouvement Y’en a marre, leur reprochant leur silence sur la question. Il a également mis en cause les partis d’opposition, affirmant que « certains d’entre eux ont peur de prendre leurs responsabilités. Cette loi devrait être adoptée en procédure d’urgence. Aller au dialogue dans ces conditions, c’est trahir le peuple. Cette loi devrait être une procédure d’urgence et vous partez dialoguer, cela veut dire que vous vous rendez au dialogue pour faire plaisir à l’actuel pouvoir. Vous-mêmes, qui êtes de la société civile, vous devez être ici avec nous à cette manifestation. Vous avez trahi le peuple et vous avez divisé le peuple jusqu’à l’ascension de Sonko et de Diomaye au pouvoir. Ces derniers n’ont pas criminalisé l’homosexualité et vous êtes allés négocier avec eux alors que vous avez critiqué et insulté Macky Sall. Et pourtant, quand Sonko est venu au pouvoir, vous ne lui dites pas la vérité et faites tout pour être dans ses bonnes grâces. On ne veut pas de dialogue, mais on veut la criminalisation de l’homosexualité. »Prenant la parole à son tour, Michel, un autre membre du collectif, a déclaré que le Sénégal est un pays religieux et que, tout comme l’Islam, le christianisme aussi ne cautionne pas l’homosexualité. « Avant même les religions révélées, nos parents n’ont jamais connu l’homosexualité. Cela n’a jamais existé au Sénégal. Le système, ce qu’il veut, c’est que le Sénégal soit une locomotive qui va véhiculer l’homosexualité dans l’Afrique. » Selon lui, le régime actuel a promis la criminalisation pendant la campagne électorale mais aurait changé de ton une fois au pouvoir. « À l’UCAD, le nouveau régime est venu dire aux étudiants qu’au Sénégal on tolère l’homosexualité. C’est faux. Un croyant ne dirait jamais cela. L’Islam et le christianisme n’acceptent pas l’homosexualité. On veut préserver le legs de nos ancêtres et faire en sorte que nos futures générations puissent hériter d’un Sénégal bon, et on se battra pour préserver cela. »Le coordonnateur de Jamra, Mame Matar Guèye, a affirmé que l’homosexualité est déjà condamnée par les textes religieux. « Dieu lui-même l’a criminalisée dans plusieurs versets du Coran et même dans l’Ancien Testament. Ceux qui disent qu’on veut créer des problèmes se trompent. Ce sont les homosexuels qui posent problème. »De son côté, Karim Xrum Xax a dénoncé l’inaction des autorités. « On déplore que des homosexuels se baladent librement au Sénégal. Celui qui les protège a trahi tout le pays. Ils n’auront jamais de liberté ici. »