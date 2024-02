Voici les décisions issues du sommet extraordinaire ordinaire de la CEDEAO à Abuja

Les dirigeants des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont décidé ce samedi à Abuja de lever une partie des sanctions contre le Niger « avec effet immédiat » et demande la libération du Président Bazoum. La CEDEAO a levée certaines sanctions concernant le Mali et la Guinée.



Sur le retrait de la CEDEAO du Burkina Faso, du Mali et du Niger, l'organisation régionale appelle à reconsidérer la décision de retrait de la CEDEAO. Concernant le Sénégal, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demande de privilégier le dialogue.







Les décisions issues du sommet extraordinaire ordinaire de la CEDEAO à Abuja



Sur le Niger

• Demande de Libération immédiate de Mohamed Bazoum

• Demande de fournir un calendrier acceptable de la Transition

• Levée des sanctions pour des raisons humanitaires



Sur le Mali et la Guinée

•Levée de certaines sanctions contre le Mali, la Guinée



Sur le retrait de la CEDEAO du Burkina Faso, du Mali et du Niger

• Appel à reconsidérer la décision de retrait de la CEDEAO

• Demande de restauration du dialogue



Sur le Sénégal

• Privilégier dialogue au Sénégal