Coupe du monde U17 : le Sénégal connaît ses adversaires pour Qatar 2026

Après avoir décroché son billet pour la Coupe du monde des moins de 17 ans, l'équipe nationale du Sénégal connaît désormais ses adversaires.



Les « Lionceaux » sont versés dans le groupe F, où ils affronteront la Croatie, Cuba et le Tadjikistan.



La Coupe du monde U-17 de la FIFA 2026 se déroulera au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026. Il s'agira de la deuxième édition du nouveau format annuel, élargi à 48 équipes.



