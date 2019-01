Vol de plusieurs tonnes de fer du TER: le cerveau de la bande arrêté à Diourbel

Le nommé D. Ndiaye, principal suspect du vol de plusieurs tonnes de fer destinés au Train express régional (Ter) dans l'enceinte du Port autonome de Dakar, a été mis aux arrêts à Diourbel, est une ville du Sénégal située à environ 150 kilomètres à l’est de Dakar.



Selon le journal EnQuête qui donne l"information, le suspect fait partie des personnes qui travaillent dans le projet du TER. Lui et un certain O. Thiam ont été coincés par la Brigade de recherches de Dakar. Une information judiciaire a été ouverte pour "soustraction et recel de deniers publics".



D. Ndiaye a été auditionné et sera déféré ce jeudi au parquet de Dakar, après 48 heures de garde à vue.