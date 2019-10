Vol de tables-bancs au Cem de Yeumbeul Nord : un professeur de Maths, le vigile et un charretier, arrêtés

Une affaire de vol d’une quinzaine (15) de tables-bancs est au cœur des débats au Cem Momar Marième Diop de Yeumbeul Nord, dans la banlieue dakaroise. Le professeur de mathématiques, C. Sall, le vigile de l’établissement, B. Badji et le charretier M. Mbodji ont été arrêtés puis déférés au parquet. Ils sont poursuivis pour vol en réunion commis la nuit avec usage de transport.



Les faits remontent à la nuit du dimanche 6 au lundi 7 octobre dernier. Le président de l’Association des parents d’élèves (Ape) du Cem a surpris durant cette nuit-là, un groupe de quatre (4) individus, qui embarquent discrètement des tables-bancs de l’école à bord d’une charrette.



Interpellés par le président des Ape, les individus prennent la fuite laissant dernière eux le charretier qui a été conduit au commissariat de la localité. Interrogé, le mis en cause reconnaît la tentative de vol des tables-bancs et balance ses complices.



Le principal mis en cause, le professeur C. Sall, gérant et propriétaire d’une nouvelle école privée à la cité Pasteur de Fass Mbao, a été lui aussi, en même temps que le vigile du Cem. Ils ont été tous envoyés en prison.