Vol des biens matériels d'autrui à Dakar: un Marocain arrêté, deux autres dont une fille recherchés

Un ressortissant marocain a été arrêté par le Commissariat de Rebeuss (Dakar) pour plusieurs vols commis dans le centre-ville et ses environs. Deux autres de la même nationalité dont une fille sont activement recherchés.



Les mis en cause dépouillaient leurs victimes avant de prendre la fuite. Des plaintes déposées contre eux ont permis au commissariat de police de Rebeuss d’ouvrir une enquête et d’adresser une réquisition sur le numéro de téléphone d’une victime dont l'iPhone 6 a été dérobé par les malfaiteurs.



Ces derniers ont été expulsés de leur logement sis à Golf Sud de Guédiawaye, dans la banlieue suite au vol du véhicule de leur concessionnaire. Accusé d’être les auteurs par le bailleur, l’un d’eux a finalement avoué le vol par ses acolytes et promis les ramener.



Abandonné seul dans leur nouveau appartement, l’un d’eux du nom de Walid E a été cueilli et conduit au commissariat de Rebeuss.



Interrogé, il a révélé qu’il a quitté le Maroc pour le Sénégal sur demande de son compatriote fugitif, activement recherché par la police marocaine.