Vous pouvez le faire !!!

Génération Foot affronte ce samedi après-midi le Horoya AC Guinée en 16es de finale retour de la Ligue africaine des champions. Le club porte sur ses épaules l'immense poids d'un football local malade, très malade. Les clubs sénégalais n'ont plus atteint les phases de poules d'une compétition africaine depuis 2004, avec la Jeanne d'Arc de Dakar (aujourd'hui reléguée en National 1). Mais les pensionnaires de l'académie basée à Deni Biram Ndao constituent bien l'éclaircie dans la grisaille du foot local sénégalais.Champions dès leur première année dans l'élite, Olivier Perrin et ses poulains sont toujours dans la même dynamique. Cette saison encore, ils dominent littéralement la Ligue 1 avec 30 points contre 28 pour leur dauphin Sonacos, qui compte deux matchs de plus au compteur.Ce samedi, ils devront vaincre et le signe indien et l'adage "jamais deux sans trois". En effet, l'adversaire du jour a successivement éliminé deux clubs sénégalais (Douanes et Gorée) dans ladite compétition les deux dernières années, dans les tours préliminaires. La prestation des "Grenats" au match aller en Guinée donne des raisons à croire qu'il y a des chances de réaliser l'exploit. mais attention à ce club guinéen déjà habitué à la compétition et qui se comporte bien à l'extérieur, comme l'a si bien souligné leur coach Victor Zvunka. "Nous avons des joueurs capables de marquer à l'extérieur. Nos avons toujours marqué à l'extérieur", a-t-il prévenu.Mais à Dakar, Khadim Ndiaye et ses coéquipiers risquent de ne pas avoir l'avantage du public. Le 12e Gaindé a déjà annoncé la couleur à annonçant une présence massive de ses membres au stade Léopold Sédar Senghor. Le ministre des Sports a offert 1 000 billets et le chanteur Youssou Ndour a promis l'union nationale autour des protégés du président Mady Touré. Il faut ajouter à cela le retour de blessure du meilleur buteur du championnat sénégalais, le Gambien Yankuba Jarju, qui avait raté le match aller.L'exploit est possible et l'enjeu aussi bien sportif que financier en vaut le coup. En effet, la Confédération africaine de football (Caf) a doublé les primes des compétitions interclubs . Si Génération Foot se qualifie dans les phases de groupes ce samedi, le club va encaisser pas moins de 550 000 dollars (près de 275 millions Fcfa).