Washington dit que la Chine a envoyé des ballons espions sur les «cinq continents»

Les États-Unis sont « en discussions avec [leurs] alliés et partenaires » à propos de la « flotte » de ballons d’espionnage que la Chine a selon eux déployée dans le monde entier ces dernières années, a dit mercredi la porte-parole de la Maison-Blanche.



« Des ballons chinois ont été observés au-dessus de pays des cinq continents » dont ils ont « violé la souveraineté », a indiqué Karine Jean-Pierre, depuis l’avion qui emmène le président Joe Biden pour un déplacement dans le Wisconsin (nord).



Samedi, les États-Unis ont abattu un aéronef chinois qui survolait leur territoire.



Washington a depuis assuré que la Chine n’en était pas à son coup d’essai, et a compté que Pékin avait envoyé trois aéronefs pour de brèves incursions dans le ciel américain pendant la présidence de Donald Trump, et déjà un au début du mandat de Joe Biden.



La Chine de son côté a vivement condamné la destruction du ballon, selon elle un aéronef « civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques », qui était entré de manière « involontaire » dans l’espace aérien américain.