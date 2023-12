Woyofal : la 3eme tranche annulée, voici les nouveaux tarifs

Le régulateur a donné son approbation à la nouvelle grille tarifaire présentée par la Senelec dans sa décision n° 2023-28 en date du 30 novembre 2023.



Cette nouvelle grille est entrée officiellement en vigueur le 1er décembre 2023. Elle annule et remplace ainsi, celle en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Dans un communiqué de presse, Mademba Biteye, Directeur général de la Senelec a confirmé cette nouvelle.



Il a précisé que la mesure s’appliquera à tous les clients de la Senelec à compter de cette date. Cette décision vise à soulager la charge financière des consommateurs et à rendre l’accès à l’électricité plus abordable. En s’assurant de sa conformité avec les directives de la Commission de régulation du secteur de l’Énergie, la Senelec a pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette décision gouvernementale.