YAW: Ousmane Sonko annonce un grand cadre de rassemblement des Forces vives de la nation pour faire face à Macky Sall

Prenant la parole au cours du point de presse de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi, Ousmane Sonko annonce la mise en place prochaine avec ses alliés d’un grand cadre de rassemblement des Forces vives de la Nation pour faire face au régime de Macky Sall.



« On est en train de réfléchir sur la mise en œuvre d’un grand cadre de rassemblement des forces vives de la nation. Personne n’est exclue. Nous allons discuter avec tous les acteurs qui ont décidé de faire face à Macky Sall et son régime pour mettre en place un grand rassemblement des forces vives de la nation. Yewwi Askan Wi l'est déjà, mais nous n'excluons personne. Personne ne peut nous détourner de notre démarche et nous y réfléchissons. C’est le Sénégal qui nous intéresse », a indiqué Ousmane Sonko, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.

Moussa Ndongo

