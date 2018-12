Yacine Fall, brillante intellectuelle et femme engagée, rejoint Ousmane Sonko

Ousmane Sonko et le parti Pastef accueillent dans leurs rangs Yassine Fall. Cette dernière cumule une expertise trentenaire en économie du développement et en gestion des politiques publiques. Elle vient de boucler 15 années de service dans le système des Nations Unies durant lesquelles elle a servi comme Directrice de l’institut des Nations Unies pour la Formation et la recherche pour la Promotion de la Femme (INSTRAW) basé en République Dominicaine, Conseillère économique et Directrice régionale de L’UNIFEM pour l’Afrique de l’ouest et du centre et Directrice de la Division économique d’ONU Femmes à New-York.



Avant de rejoindre l’ONU, elle a dirigé pendant treize ans une entreprise internationale de conseil en politique macroéconomique, en éradication de la pauvreté et dans les domaines de la gestion environnementale, des régimes fonciers et des opérations humanitaires d’urgence. Elle a également enseigné les mathématiques à Washington DC au début des années 80 et parle couramment le wolof, l’anglais, le français et l’espagnol.