Yankhoba Diatara: "J’ai demandé à Idrissa Seck de choisir une autre personne pour me remplacer dans le gouvernement"

Yakhoba Diatara ne démissionnera du parti Rewmi comme s’y attendaient de nombreux Sénégalais après sa déchéance du poste de 2e vice-président dudit parti. Pour réaffirmer son engagement auprès de Idrissa Seck, le ministre des Sports s’est rendu ce jeudi chez lui à cet effet.



« Toute ma fidélité au président Idrissa Seck et ma dévotion au parti rewmi. Je lui suis fidèle, loyale et engagé. Les postes au sein du parti n’ont jamais été un problème pour moi. De ce fait chaque personne qu’on mettra à ce poste, je le soutiendrai. Je félicite docteur Ndoye pour ce poste, il mérite ce poste et je serais derrière lui pour le soutenir », rassure M. Diattara.



Poursuivant, il révèle qu’il a fait une erreur politique, par conséquent le leader du parti politique Rewmi l’a puni. « Idrissa Seck pense que j’ai fait une erreur politique, raison pour laquelle il m’a démit de mes fonctions au sein du parti Rewmi », reconnaît t-il.



Résumant son entretien avec son leader, il relate qu’il lui a suggéré a M. Seck de le faire remplacer à son poste de ministre. « La logique est que si je suis démis de mes fonctions de vice-président, il devrait suggérer une autre personne au président Macky Sall pour qu’il me remplace à mon poste de ministre des Sports. Une suggestion qu’Idrissa Seck a refusé », explique l’ancien vice président.



Ne voulant pas aller plus loin, ce dernier déclare que le leader de Rewmi apportera plus de précision sur la situation. Yakhoba Diatara a été destitué de son poste de vice-président le 4 avril dernier.