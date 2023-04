Yémen: au moins 79 morts et 110 blessés dans une bousculade à Sanaa

Au moins 79 personnes ont été tuées et plus d'une centaine ont été blessées lors d'une bousculade dans la capitale Sanaa, aux mains des rebelles Houthis, ont affirmé jeudi à l'AFP des responsables Houthis.



«Soixante-dix-neuf personnes ont été tuées, et 110 ont été blessées» dans une bousculade, lors d'une action caritative organisée dans le quartier de Bab el Yemen, a affirmé un responsable des autorités médicales des Houthis. Ce bilan a été confirmé par deux autres sources des rebelles.