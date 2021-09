Yémen: des dizaines de morts dans des affrontements au centre du pays

C'est dans la province d'Al-Bayda que se sont déroulés ces combats meurtriers, une région du centre du Yémen, où les rebelles houthis ont progressé ces dernières semaines face aux forces gouvernementales. Le mouvement rebelle est également à l'offensive dans la région de Marib, plus au nord, où les assauts des Houthis ont fait des centaines de victimes dans les deux camps depuis février 2021.



Six ans et demi après l'entrée en guerre au Yémen d'une coalition commandée par l'Arabie Saoudite, le camp loyaliste n'est jamais parvenu à repousser les insurgés houthis, soutenus par l'Iran.



Un processus de négociations très incertain

Un nouvel émissaire spécial des Nations unies pour le Yémen vient de prendre ses fonctions. Le Suédois Hans Grundberg est arrivé à Riyad hier, pour y rencontrer des représentants saoudiens et yéménites. L’objectif étant de relancer un très incertain processus de négociation.



Le conflit au Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique, a éclaté en 2014 après une offensive des Houthis venus du nord. Le pays est devenu, depuis cette date, le pire désastre humanitaire au monde selon l'ONU, avec des dizaines de milliers de morts d'après des ONG et une population au bord de la famine.