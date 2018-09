Yeumbeul : Le corps d'un marabout exhumé à cause du TER

Ce sera une première à Yeumbeul où le corps d’un défunt érudit sera exhumé ce weekend ou en début de semaine prochaine, à cause des travaux du Train Express régional (Ter). En effet, la tombe se trouve dans une maison située sur le tracé du TER.



Selon L’Observateur, qui donne l’information, si la famille du défunt, les Maal, avait respecté la volonté de leur parent, elle ne serait pas aujourd’hui obligée d’assister à l’exhumation de la dépouille de ce dernier. Car, le vieux avait demandé à être enterré dans son village et non à Yeumbeul.



Le journal renseigne que le défunt avait vu dans un rêve la démolition de plusieurs maisons longeant la voie ferrée. Mais, voulant avoir à leur côté la tombe de leur père, pour s’y recueillir, ses enfants ont décidé de l’enterrer dans la maison familiale.



Les pompiers seront assistés par la police, attendent l’autorisation du préfet de Pikine pour procéder à l’exhumation du corps du marabout.