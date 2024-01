Yeumbeul-Nord: un pétard modifié avec de l'insecticide explose et tue un marchand

La soirée de la Saint-Sylvestre (Nouvel an) a été marquée par un événement tragique dans la commune de Yeumbeul-Nord. Alors que la traditionnelle arrivée de minuit était accompagnée d'applaudissements et de pétards lancés en l'air.



Aux alentours de trois heures du matin, alors qu'un groupe de jeunes a tenté de modifier un pétard en y ajoutant un insecticide. Ce qui a créé une explosion projetant le fumigène sur un marchand ambulant. Ce dernier, identifié sous le nom de Daouda Diouf, a inhalé le gaz toxique, perdant rapidement l'équilibre et chutant lourdement au sol.



Les secours ont été rapidement sollicités, mais malheureusement, Diouf saignait du nez et de la bouche et est tombé dans le coma. Malgré une tentative d'intervention rapide, il a été transporté au district sanitaire de Yeumbeul où il a sombré dans le coma et a fini par succomber peu après son arrivée.



La police locale de Yeumbeul-Nord a ouvert une enquête approfondie pour élucider les circonstances exactes de cet événement tragique. Le corps du défunt a été acheminé à l'hôpital Idrissa Pouye (anciennement CTO) de Grand Yoff pour une autopsie visant à établir précisément les causes de son décès, nous apprend L’Observateur.