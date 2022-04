Yeumbeul Sud: un déficient mental éventre un boucher pour venger son neveu

Une effroyable affaire de meurtre secoue le quartier Yeumbeul Sud dans la banlieue de Dakar. En effet, Souleymane Aïdara, le boucher qui a été éventré un déficient mental nommé Moussa S. pour venger son neveu a succombé mardi dernier, à ses blessures. Le défunt, qui avait reçu un violent coup de couteau, a été hospitalisé pendant 16 jours au service des urgences et de réanimation de l’hôpital de Pikine.



Selon le récit du quotidien « Les Échos », Souleymane Aïdara qui tenait un étal de vente de viande dans le quartier de Yeumbeul Sud s’était lié d'amitié avec un jeune de la localité du nom de Moustapha N., neveu du déficient mental Moussa S. Mais en 2020, le boucher avait constaté la disparition mystérieuse de ses 200.000 FCFA dans son lieu de travail et a accusé son ami Moustapha N. Ce dernier indigné par une telle accusation, a clamé son innocence. Une violente bagarre a fini par éclater entre les deux hommes. Très en colère, Moustapha N., a violemment battu Souleymane Aïdara et lui a planté un coup de couteau à une partie sensible du corps. Séparés par les riverains, le boucher a été conduit à l’hôpital où il a obtenu un certificat médical pour déposer une plainte.



Arrêté puis déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt, Moustapha N., a été traduit devant la barre du Tribunal de Grande instance où il a été reconnu coupable et condamné à une peine de 2 ans de prison ferme.



Dépeint comme un déficient mental, Moussa S, a gardé une dent contre le boucher et a décidé de venger son neveu emprisonné. C’est ainsi que dans la matinée du dimanche 27 mars dernier, il a fait irruption dans le lieu de travail de sa victime, le surprenant en train de prendre son petit-déjeuner. S’emparant d'un couteau posé sur son étal de vente de viande, il a foncé droit sur Souleymane Aïdara et lui a planté le couteau avec violence et l'a éventré. Aidé par les passants, il a été acheminé en toute urgence à l'hôpital de Pikine où il a séjourné jusqu’à mardi dernier, avant de succomber à ses blessures.



Arrêté pour « meurtre avec usage d'arme blanche, coups et blessures volontaires (Cbv) avec usage d'arme banche (couteau) ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (Itt) de 45 jours », le déficient mental Moussa S., a été déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt.