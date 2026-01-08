Yeumbeul sud : la Police interpelle un «lutteur redouté» pour «abus sexuels répétés»

A Yeumbeul sud, ( banlieue dakaroise), la Police a interpellé le 06 janvier 2026 «un lutteur redouté dans le quartier» pour «abus sexuels répétés», après l’ouverture d’une enquête en décembre dernier suite à une plainte de la mère de la victime.



Selon un communiqué de la Police publié ce jeudi, lors du dépôt de sa plainte, accompagné de sa mère, la victime «a déclaré avoir subi des agressions sexuelles à trois reprises dans des lieux différents». Par «crainte de représailles» du suspect, la mère «avait hésité à faire examiner sa fille». Finalement, «sous escorte policière, la victime a finalement pu être examinée le 17 décembre 2025. Le certificat médical a confirmé des lésions traumatiques compatibles avec les faits dénoncés», a précisé la direction de la police.



Le violeur présumé a été placé en garde à vue, pendant que l’enquête se poursuit.

