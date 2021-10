Yewwi Askan Wi dément la supposée désignation de Bamba Fall comme candidat de la coalition à Médina

La Coalition YEWWI ASKAN WI Médina a démenti formellement l’information selon laquelle, le Maire Cheikh Ahmadou Bamba FALL a été désigné coordonnateur et candidat de ladite coalition dans la commune pour les élections locales de janvier 2022.



« Il nous est revenu dans la presse de ce jour qu’un comité électoral de la Coalition YEWWI ASKAN WI a été installé, en présence des représentants des partis et mouvements, dans la commune de Médina et que le Maire Cheikh Ahmadou Bamba FALL a été désigné coordonnateur et candidat de ladite coalition dans la commune », a rappelé la coalition dans un communiqué.



Elle a démenti cette information, rappelant qu’à ce jour, dans la commune de Médina, « aucun comité électoral de la coalition n’a été installé et supervisé par les instances de la coalition au niveau du département et qu’aucun candidat n’a été désigné pour les élections territoriales de janvier 2022 ».



La coalition YEWWI ASKAN WI Médina informe l’opinion que les instances départementales ont été saisies par lettre en date du 06 octobre 2021 pour la confirmation de la date du 13 octobre 2021 retenue pour installer, sous la supervision du département, le comité électoral communal.



Les partis et mouvements membres de la coalition dans la commune de Médina invitent au respect de la charte constitutive de la coalition et réaffirment leur commune volonté d’œuvrer pour la triomphe de la coalition dans la commune au soir du 23 janvier 2022.