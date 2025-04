Zahra Iyane Thiam « Je ne doute pas que la justice pénale fera, elle aussi, preuve de la même impartialité dans le traitement des dossiers sur les fonds Force Covid-19 »

#RecoursOpposition Le Conseil constitutionnel a dit le droit,la loi interprétative #AssembleeNationale est inconstitutionnelle. Je ne doute pas que la justice pénale #Sénégal fera, elle aussi, preuve de la même impartialité dans le traitement des dossiers sur les fonds Force… pic.twitter.com/CK6MtVKo3L

Le Conseil constitutionnel a tranché ce mercredi en déclarant la loi interprétative de la loi d'amnistie anticonstitutionnelle. Une décision saluée par l’opposition.« Le Conseil constitutionnel a dit le droit : la loi interprétative est inconstitutionnelle. Je ne doute pas que la justice pénale fera, elle aussi, preuve de la même impartialité dans le traitement des dossiers relatifs aux fonds Force Covid-19 et au rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques 2019-2024.Oui à la reddition des comptes dans toute sa rigueur. Non au règlement de comptes et à la chasse aux sorcières. Dépassons rapidement cette période : le Sénégal est un bien commun. Au travail, le salut est collectif », a publié Zahra Iyane Thiam.