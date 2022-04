Zakat Al Fitr ou "Mouroum Koor" (wolof): pourquoi et comment s'acquitter de l'aumône

L'aumône de fin de jeûne (ou Azakat mourou koor en wolof) est une obligation de haute portée spirituelle et sociale qui pèse sur tout musulman adulte ou jeune qui en a les capacités. Cette Sunnah très recommandée du prophète Mouhamed (PSL) a pour but de purifier l'âme du jeuneur de tout acte ou propos obscène commis durant la période de jeûne. Mais également d'aider également les pauvres et les nécessiteux à rester chez eux et ne pas s'adonner à la mendicité le jour de la fête de korité, souligne l'imam Moctar Ndiaye de la RTS. Qui renseigne sur quelle nourriture doit t-on sacrifier l'aumône, quand et pourquoi le faire. Regardez !