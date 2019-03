Zambie: la licence de Prime TV suspendue pour un mois

La semaine dernière, le secrétaire général du parti au pouvoir, le Front Patriotique, s'était plaint auprès de l’autorité de régulation des médias. Davis Mwila estime que cette télévision n'est pas impartiale.



Gerald Shawa, le propriétaire de la chaîne, regrette que la suspension ne puisse faire l’objet d’un appel. « Tout ça, c’est à cause du Front patriotique, explique t-il, joint au téléphone par la rédaction anglaise de RFI.



L’Autorité de régulation des médias est censée être indépendante, mais elle a été manipulée par le parti au pouvoir. Si l'Autorité estimait que nous avions mal fait notre travail, elle pouvait nous sanctionner comme le prévoit la loi de 2010. Ils auraient dû nous communiquer des directives que nous aurions été tenus de suivre pendant un mois, par exemple.



Et eux auraient évalué, à la fin du mois, si nous les avions suivies. Dans le cas contraire, nous aurions eu droit à un blâme. Mais la procédure n’a pas été suivie. Nous n’avons reçu aucun blâme et l’antenne a été suspendue. L’Autorité a reçu des instructions du parti au pouvoir, qui lui a ordonné de nous punir. Je ne sais pas qui a pris cette décision, mais je crois qu’elle a été prise au plus haut niveau.»