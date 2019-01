Ziarra 2019: la famille "Omarienne" appelle à une présidentielle apaisée

Dans le cadre de la célébration du 39e anniversaire de la Ziarra annuelle de la famille "Omarienne", le vice-président de l'Association des amis de El hadji Omar Al-Foutiyou Tall, Ahmet Tidiane Anne, a appelé à une présidentielle apaisée, au moment où le pouvoir et l'opposition se lancent dans des "agressions verbales".



"En vérité, l'agitation social actuel, a été à l'origine du choix du thème de la conférence =de la sagesse pour l'équilibre et la sauvegarde de l'humanité=. Ce choix n'est pas fortuit, en vérité le khalife Thierno Madani Tall, s'est inspiré de la parole d'Allah qui dans le chapitre de la vache s'adresse à ses serviteurs", a-t-il rappelé.



Et d'ajouter: "Il leur dit, qu'il donne de la sagesse à qui il veut parmi ses serviteurs. Mais, quand il en donne que l'on sache qu'il donne un bienfait immense".



Selon Ahmet Tidiane Anne, "le monde est perturbé depuis des années par des extrémistes de tous genres. Tout le monde assiste à des criminalités qui s'opèrent ici et ailleurs et au delà, il y a les agressions verbales à travers les réseaux sociaux et les médias".



En cela, il a invité tous les candidats à y aller avec "sagesse et intelligence", a moins de deux mois de l'élection présidentielle sénégalaise prévue le 24 février 2019.



La "ziarra" annuelle de la famille "omarienne" commémore le rappel à Dieu du khalife Thierno Seydou Nourou Tall et celui de son frère, Thierno Mountaga Ahmad Tall.