Zidane, le visionnaire : Il savait

Neuf mois plus tard, et deux entraîneurs plus tard, il s'avère que Zidane savait ce qu'il se passerait. Il savait. L'entraîneur savait que son équipe vivrait une phase de transition et qu'il ne pourrait plus l'aider et gagner la saison suivante.Et il semblerait que Zizou avait raison sur toute la ligne. En une semaine, le Real Madrid est retombé dans ses travers du début de saison et a perdu la Coupe du Roi, la Ligue des champions et la Liga. Un cauchemar qu'avait prédit l'ancien entraîneur du club.Lopetegui, Solari... et maintenant, quoi ? La saison du Real Madrid est a oublié, alors que les 'Merengue' ont maintenant six mois pour se préparer et révolutionner l'effectif et la méthodologie avant la saison prochaine.