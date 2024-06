Ziguinchor : l’USAID décaisse 16 milliards CFA pour 19 projets dans la région

L’Agence des États-Unis d’Amérique pour le développement international (USAID) est en train de mettre en œuvre 19 projets dans la région de Ziguinchor (sud), avec un budget total de 16 milliards de francs CFA. Ces projets portent sur de nombreux domaines dont la santé, l’éducation et l’agriculture, a déclaré Badara Sarr, chef de mission de ladite organisation américaine, chargé du développement partenarial avec les acteurs locaux.



A l’en croire, l’élevage, la pêche et la protection de l’environnement sont également des secteurs pris en compte par ce portefeuille de projets. M. Sarr a fait la révélation ce mardi lors d’un point de presse tenu en prélude à une visite de deux jours à Ziguinchor de responsables de l’USAID.



« Nous avons un budget annuel d’environ 80 milliards de francs CFA pour le Sénégal. Pour la région de Ziguinchor, nous avons actuellement 19 projets en cours d’exécution, pour une durée de cinq ans, et un budget de 16 milliards de francs CFA. Nous sommes à Ziguinchor dans le cadre d’une tournée qui a démarré en janvier dernier par la région de Tambacounda. L’objectif de cette tournée est de nous rapprocher de nos partenaires locaux, de communiquer avec eux, de leur expliquer ce que fait l’USAID et comment elle travaille », a-t-il dit en présence de Sidy Guissé Diongue, un adjoint du gouverneur de la région, chargé des affaires administratives.



Il a reconnu la volonté de l’USAID de « promouvoir le développement économique et social de la Casamance », constituée de trois régions dont Ziguinchor.



« Cette mission de l’USAID à Ziguinchor est une démarche salutaire. Elle permet de venir recueillir les bonnes informations et de transmettre aux acteurs concernés toutes les informations relatives aux projets que [l’agence américaine] y met en œuvre », a ajouté M. Diongue en qualifiant d’exemplaire la coopération sénégalo-américaine.