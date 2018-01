Ziguinchor : l’armée lance la grande offensive contre les criminels

Comme l’avait promis les militaires, tous les moyens seront mis en œuvre pour traquer, démasquer et punir les auteurs du massacre de Boffa intervenu dans l’après-midi du samedi 6 janvier dernier. C’est dans ce sens que des tirs à l’arme lourde ont été entendus ce lunid à Ziguinchor et ses environs.



Le commandant de la Zone 5 de Ziguinchor qui s’est confié à RFI a expliqué que la situation était maitrisée : «La situation est sous contrôle en zone militaire n°5 qui correspond à la région administrative de Ziguinchor», indique le Colonel Khar Diouf. Avant d’ajouter : «Nous avons renforcé les moyens mis en œuvre en vue de traquer et détruire ces éléments. Toutes les dispositions sont prises pour que pareil acte ne se reproduise».