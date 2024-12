Ziguinchor : la plateforme E- carrière officiellement lancée ce mercredi

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a lancé, mercredi à Ziguinchor (sud), la plateforme E- carrière. Cette plateforme devrait permettre de mieux servir les usagers du service public.



En plus de la plateforme, Olivier Boucal a également inauguré le service médico-social de la fonction publique de Ziguinchor. La cérémonie a eu lieu en présence des chefs de service, des élus territoriaux, du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, et des autorités administratives. S’exprimant, le ministre a indiqué que « la plateforme E- carrière, c’est une révolution, puisque 90% des visites que nous recevons au niveau de la fonction publique concernent les agents qui viennent s’enquérir de leur situation administrative. Avec la plateforme E- carrière, aujourd’hui les travailleurs de l’État vont pouvoir, à partir de leurs téléphones, télécharger leur situation, s’enquérir de l’état d’avancement de leur projet de carrière », a-t-il déclaré.



« cette plateforme c’est pour les travailleurs, pour nos amis enseignants qui, souvent, sont confrontés à cette difficulté de se déplacer puisqu’ils servent souvent dans les zones les plus reculées du Sénégal », a-t-il souligné. La plateforme E- Carrière « va réduire les absentéismes au niveau de nos établissements scolaires ». Selon lui, « ce mécanisme vient révolutionner le système et on n’aura plus besoin d’appeler ou se déplacer jusqu’à Dakar pour venir s’enquérir de sa situation ou de son statut ».



Parlant du Centre médico-social : « nous venons de lancer le centre médico-social de la zone sud du Sénégal pour éviter les désagréments du déplacement vers l’antenne de Dakar. Le centre médico-social de la fonction publique n’existait qu’à Dakar. Nous avons donc entrepris de le décentraliser vers les autres régions pour faciliter l’accès », a expliqué Olivier Boucal.



Il a expliqué que le Centre médico-social de la fonction publique met l’accent sur la prévention et anticipe sur les maladies. Il aide les fonctionnaires et agents de l’État à rester en bonne santé et délivre les services publics comme il se doit.

« Aujourd’hui, nous venons de poser un acte qui vient concrétiser cette vision et volonté de l’État à aller vers les citoyens, d’être beaucoup plus proches de nos concitoyens pour les servir au mieux », a magnifié M. Boucal.