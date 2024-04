Ziguinchor : le gouverneur plaide pour la facilitation de l’accès des jeunes au foncier agricole

Le gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a invité, ce mardi, les collectivités territoriales à davantage faciliter aux jeunes l’accès au foncier agricole, en vue de leur permettre de participer activement au développement économique et social de leurs terroirs. Mor Talla Tine s’exprimait en marge d’un atelier axé sur une étude réalisée pour le compte du projet « Inclusion et participation citoyenne des jeunes ».



Ce projet mis en œuvre par "Initiative développement", en collaboration avec l’agence régionale de développement (ARD) de Ziguinchor et l’association Déclic, intervient dans les communes de Diégoune, Oussouye et Adéane. Selon son responsable Cheikh Tidiane Sib, le projeti vise à favoriser davantage l’implication des jeunes dans les instances de dialogue et de décision.



« Les jeunes que nous rencontrons nous posent souvent des difficultés en termes d’accès au foncier. Le foncier est une denrée rare en Casamance. Nous invitons encore les maires à faciliter aux jeunes l’accès au foncier agricole », a déclaré le gouverneur indiquant que ces jeunes rencontrent aussi des difficultés pour bénéficier des mécanismes d’accompagnement que l’État a mis en place ».



Mor Talla Tine estime que « la jeunesse fait partie des forces vives de la région de Ziguinchor, qui doivent jouer un rôle important dans l’essor économique et social de la Casamance et invite ainsi « les projets et programmes publics à tout faire pour qu’un certain nombre de souplesses puissent être accordées aux jeunes ».