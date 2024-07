Ziguinchor : les corps de deux garçons repêchés dans les eaux de ruissellement

Deux corps d’enfants ont été retrouvés dans des eaux à Ziguinchor (sud). Les victimes sont âgées de 03 et 09 ans. Selon des informations, les corps des deux enfants ont été repêchés dans les eaux de ruissellement. Le premier corps découvert par les habitants du quartier Djibock le 25 passé est celui de Mamadou Oury Barry âgé de 09 ans quartier. Quant au second, son corps a été retrouvé dans les eaux de ruissellement vers Djéfaye.



Les deux jeunes garçons habitants de Kanténe étaient portés disparus depuis le mardi dernier vers les coups de 12h. Ce jour, de fortes pluies ont été enregistrées à Ziguinchor, « ils ont été certainement surpris par la pluie et sont emportés par les eaux de ruissellement », confie une source proche de la famille Barry de Kanténe.



Les deux corps sans vie sont déposés à la morgue de l’hôpital régional de Ziguinchor.