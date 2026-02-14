Levée du corps de Georges Déthié Diop : collègues, proches et connaissances saluent un journaliste modèle

La cérémonie de levée du corps du journaliste Georges Déthié Diop, décédé le 11 février 2026, s’est tenue ce samedi à l’hôpital Fann à Dakar. Amis, proches, collègues et connaissances se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage.



Jean Paul Alain Ndour, collègue de Georges à la RFM, a souligné sa grandeur et sa générosité : « Je lui suis éternellement reconnaissant. C’était quelqu’un de très humble, peu intéressé par les privilèges de ce bas monde. Il était avide de savoir».



Le député Abdou Mbow a salué un professionnel exemplaire, appliquant l’éthique et la déontologie à la lettre. Me El Hadji Diouf a regretté une perte immense pour la presse et pour le Sénégal : « Un journaliste modèle comme lui est rare, intègre et impartial. Il constitue un exemple pour les jeunes journalistes ».



Les témoignages ont été unanimes sur le sérieux et la droiture de Georges Déthié Diop. Antoine Diouf, son confrère et membre de sa famille élargie, l’a décrit comme « un soldat de l’information » : « Je l’ai vu grandir dans le journalisme. C’était un homme de devoir. J’ai perdu un ami, le Sénégal a aussi perdu un grand professionnel. Nous ne pouvons que nous en remettre à Dieu et prier pour le repos de son âme ».



Ses camarades de promotion à l’EBAD (École des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes) lui ont également rendu hommage, saluant sa compétence et sa droiture.



La messe d’enterrement est prévue à 15 heures à l’église Marie Médiatrice de Ndiaganiao.