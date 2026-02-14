Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Absence de violences physiques : Guy Marius Sagna conteste les affirmations du Procureur et réclame justice pour Abdoulaye Ba
Le député de Pastef et membre du pouvoir, Guy Marius Sagna, conteste les affirmations du Procureur de la République, qui a écarté les rumeurs faisant état de violences physiques sur l’étudiant Abdoulaye Ba, décédé lors des affrontements du 9 février 2026 sur le campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar entre étudiants et forces de l’ordre.
 
« Le procureur de la République ne doit pas insulter notre intelligence. La victime Abdoulaye Bâ n'a pas exercé sur elle-même des violences », a écrit Guy Marius sur sa page Facebook, ajoutant : « Justice pour Abdoulaye Ba ! Justice pour les martyrs ! »
 
Dans un souci d'apaisement de l'espace universitaire, le parlementaire demande la libération des étudiants Bathie Fall, Demba Ka et Waly Faye, tout en appelant la poursuite des enquêtes.
 


Moussa Ndongo

Samedi 14 Février 2026 - 13:52


