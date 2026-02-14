Ligue 1 : Rennes saisit la LFP pour régler le litige avec Habib Beye

La rupture entre le Stade Rennais et Habib Beye tourne au bras de fer. Faute d’accord sur les conditions de son départ, le club breton a engagé une procédure de conciliation devant la commission juridique de la LFP, qui doit tenter de rapprocher les deux parties mardi après-midi.



Lundi, Rennes avait officialisé une «procédure à l’endroit de son entraîneur principal Monsieur Habib Beye et de ses adjoints», avant de confier l’intérim à Sébastien Tambouret, entraîneur de la réserve, pour la réception du PSG, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1.



D’après Footmercato, l’ancien coach rennais réclamerait des indemnités liées à sa prolongation automatique en cas de qualification européenne. Les discussions internes n’ayant pas abouti, le dossier doit désormais être tranché juridiquement devant les instances.



En parallèle, Franck Haise est tombé d’accord pour prendre les rênes de l’équipe jusqu’en 2027, mais son arrivée ne pourra être officialisée qu’une fois la situation contractuelle de Beye définitivement réglée.



De son côté, Habib Beye est favori pour succéder à Roberto De Zerbi sur le banc de l’OM et doit donc attendre que son départ de Rennes se formalise au plus vite.