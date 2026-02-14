Thiès : un redoutable prédateur sexuel tombe dans les filets de la police

​Le Commissariat du 1er Arrondissement de Thiès a mis fin aux agissements d’un individu aux méthodes particulièrement sordides. Entre ‘’chantage à la pudeur, usage de drogues de synthèse et captation illicite d’images intimes’’, le suspect a été placé en garde à vue après une enquête minutieuse.



​L’affaire a éclaté suite à la plainte d’une femme courageuse, acculée par un maître-chanteur. Le mode opératoire révélé par la victime fait froid dans le dos, après avoir filmé leurs ébats à son insu, l'individu exigeait de nouveaux rapports sexuels. Sa menace, envoyer les images compromettantes à l’époux de la plaignante. Pour parvenir à ses fins et abuser de sa victime, le suspect ne reculait devant rien, allant jusqu’à lui administrer une substance chimique dissimulée dans une boisson pour provoquer son endormissement.



​Lors des interrogatoires, le mis en cause a fini par admettre la présence d'une caméra dissimulée dans sa chambre. La perquisition effectuée par les hommes du Commissariat du 1er Arrondissement a confirmé l'ampleur du système de prédation mis en place. Les forces de l'ordre ont saisi : Matériel informatique : Une unité centrale, un ordinateur portable, 9 disques durs externes et une clé USB.



L'analyse technique a révélé de nombreuses vidéos de la plaignante, mais aussi des enregistrements d'ébats avec plusieurs autres victimes déjà identifiées, ainsi que des centaines de films pornographiques. ​Outre les délits sexuels et informatiques, l’enquête a pris une tournure liée au trafic de stupéfiants. Les policiers ont mis la main sur 40 grammes de poudre blanche. L'expertise menée par la Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès est sans appel. Il s'agit d'amphétamines, confirmant l'usage de substances dangereuses pour soumettre les victimes.



​« L'enquête se poursuit activement pour identifier l'ensemble des victimes potentielles de ce réseau de prédation », indique une source proche du dossier. Le suspect est actuellement en garde à vue pour collecte illicite de données à caractère personnel, détention de drogue, administration de substances nuisibles et viol ».