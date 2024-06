Ziguinchor : les travailleurs des collectivités territoriales ont tenu leur marche

Contrairement à leurs collègues de Dakar, les membres de l'intersyndicale des collectivités territoriales de Ziguinchor ont tenu leur marche ce mercredi 26 juin. Le préfet de la ville a autorisé cette marche pacifique. Qui, selon une source locale ayant participé à cette rencontre avait comme itinéraire certains grands points de la ville.



Ainsi, les marcheurs ont pris départ à la place de Gao, en passant par le Rond-point Bélal Ly, l'ancienne station Esso, la place publique Korentas et enfin au Rond-point Jean Paul 2.



Cela fait maintenant deux ans que les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève. Et la seule et unique revendication reste l'application de la loi de 2011. "Les nouvelles autorités connaissent très bien ce dossier. Notre Ministre de tutelle Fofana connaît très bien ce dossier. Le Premier ministre Ousmane Sonko connaît exactement et très bien ce dossier, ayant été Maire de la Commune de Ziguinchor", a précisé monsieur Abib Goundiam, secrétaire général de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales section Ziguinchor.



Cette marche qui était partie pour émailler tout le territoire national n'a finalement pas eu lieu dans certaines villes, notamment à Dakar où le préfet s'est opposé à sa tenue à la dernière minute.