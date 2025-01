Ziguinchor : saisie de bois et de matériel roulant d’une valeur de 300 millions FCFA

Au cours du dernier semestre de l’année 2024, le service régional des Eaux et Forêts de Ziguinchor a procédé à des saisies d’une valeur estimée à environ 300 millions de FCFA. Ces saisies, comprenant du bois illégalement coupé et du matériel roulant, ont été réalisées grâce à une coopération renforcée avec les forces de défense et de sécurité de la région. Le lieutenant-colonel Momar Seye, directeur du service régional des Eaux et Forêts, a évoqué ces résultats lors d’un entretien avec le correspondant de radio Sénégal international (RSI), soulignant l’impact majeur de ces saisies dans la lutte contre la dégradation de l’environnement.



Selon le lieutenant-colonel Seye, la lutte contre le trafic de bois et la dégradation des forêts dans la région de Ziguinchor repose sur une stratégie en trois volets : contrôle, surveillance et répression des infractions forestières. Cette approche, mise en place sous l’autorité du gouverneur de la région, a permis de réaliser des saisies importantes au cours des six derniers mois. Ces actions visent à lutter contre le trafic illégal de bois, qui reste l'un des principaux facteurs de la dégradation de la biodiversité dans la région, notamment dans le dernier massif forestier du pays, une zone écologique de plus en plus vulnérable.

"Le trafic de bois au niveau de la région de Ziguinchor est l'un des facteurs les plus importants en termes de dégradation et d’érosion de la biodiversité au niveau régional", a confié le lieutenant-colonel Seye. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les efforts de surveillance et de répression afin de protéger les ressources naturelles et préserver l'équilibre écologique de la région.



Le directeur du service régional des Eaux et Forêts a également appelé les populations locales à une collaboration étroite pour sauver le dernier massif forestier du pays. Il a souligné que la lutte contre les activités illégales telles que l’exploitation forestière illégale ne peut être efficace sans l’implication active des citoyens et des communautés locales. "Il est crucial que la population prenne conscience de l'importance de préserver ces ressources naturelles, non seulement pour la biodiversité, mais aussi pour l’avenir de leurs propres communautés", a-t-il ajouté.



Concernant les individus arrêtés pour infractions liées à l’exploitation illégale du bois, le lieutenant-colonel Seye a précisé que ceux-ci sont déférés devant le parquet, qui est responsable des poursuites judiciaires. Ces individus seront traduits devant les tribunaux compétents pour répondre de leurs actes. Cette démarche vise à renforcer la dissuasion et à assurer que les responsables de ces activités criminelles soient jugés conformément à la loi.