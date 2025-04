Brest : Abdallah Sima, l'efficacité malgré les blessures !

Rien ne semble pouvoir freiner Abdallah Sima. Même pas les blessures. Malgré une saison marquée par plusieurs pépins physiques, L'attaquant sénégalais s'illustre comme l'un des hommes forts du Stade Brestois.



Buteur ce dimanche contre l'Olympique de Marseille (OM), Sima porte son total à 12 buts et 2 passes décisives en 22 titularisations, toutes compétitions confondues. Une statistique impressionnante qui témoigne de son efficacité devant le but et de son importance dans le dispositif de Brest.



Arrivé en prêt de Brighton l'été dernier, le joueur formé à Thonon Évian en France a su rapidement trouver sa place au sein de l'équipe bretonne. Sa vitesse, son sens du déplacement et son sang-froid dans les derniers mètres font de lui l'une des armes offensives principales du club.



À 23 ans, Abdallah Sima montre qu'il a les épaules pour s'imposer en Ligue 1 française, malgré une saison hachée par les blessures. S'il parvient à enchaîner sans interruption jusqu'à la fin du championnat, il pourrait encore gonfler ses statistiques et attirer de plus en plus de convoitises.



Le Stade Brestois, de son côté, peut se féliciter d'avoir misé sur un joueur aussi décisif dans sa quête d'une place européenne historique.