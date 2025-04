Levée de l'immunité parlementaire de Salimata Diop : voici 11 membres de la commission ad hoc

Ce lundi, les députés de l'assemblée nationale se sont réunis pour examiner des projets de résolution pour la constitution des Commissions ad hoc chargées de statuer sur les demandes de levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Ndèye Saly Diop.



Le rapport lu par Youngar Dione, rapporteur de la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains, fait état de 11 membres composant la commission ad hoc chargée de lever l'immunité parlementaire du député Salimata Diop, mise en accusation devant la haute Cour de justice dans l'affaire du scandale de la gestion du Fonds force Covid-19.



Ladite Commission est composée de 9 membres du parlementaire Pasef Les Patriotes, un membre pour le groupe parlementaire Takku-Wallu et un membre représentant les non inscrits.



En conséquence, les deux présidents de groupe et le représentant des non-inscrits ont proposé les membres ci-après. Youngar Dione de lister : "Pour le groupe Pastef Les Patriotes, il est composé de Mouhamed Ayib Salim Daffé, Abdoulaye Tall, Ansoumana Sarr, Youngar Dione, Marie Angélique Mame Salbé Diouf, Ndèye Marie Sané, Sokhna Diarra Sow, Mayabé Mbaye, Safiyatou Sow.



Pour le groupe parlementaire Takku-Wallu, il est représenté par Barane Fofana. Anta Babacar Ngom va représenter les non-inscrits.



Les membres de la commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains ont adopté, par consensus, le projet de résolution mettant en place la commission ad hoc chargée de statuer sur le demande de levée de l'immunité parlementaire du député Salimata Diop.



La séance de levée d’immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop se tiendra le vendredi 2 mai 2025 à 10h.