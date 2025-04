Ligue 1 : Wally Daan relance la course au titre après sa victoire sur le Jaraaf, duel AJEL – Casa ce lundi

La lutte pour le titre en Ligue 1 sénégalaise est totalement relancée après la 21e journée. Dimanche, Wally Daan FC a frappé un grand coup en s’imposant 1-0 face au leader Jaraaf de Médina, revenant ainsi à deux points de la première place, à égalité avec l’US Gorée, également vainqueur (1-0) contre HLM Dakar.



Le Jaraaf, jusque-là en pleine dynamique, voit son élan freiné par un de ses principaux poursuivants. Avec cette victoire, Wally Daan conforte sa troisième place, tandis que l'US Gorée, grâce à son succès, continue de mettre la pression sur le leader.



Dans le bas de tableau, Oslo FA grappille un point précieux après son nul face à Teungueth FC (0-0) et quitte ainsi la zone rouge, où replonge HLM Dakar.



En déplacement, la Linguère de Saint-Louis a surpris Guédiawaye FC (1-2), tandis que l'US Ouakam, battue à domicile par Dakar Sacré-Cœur (0-1), reste malgré tout au pied du podium avec 32 points (+6). Génération Foot, qui s’est imposé face à la Sonacos (0-1), est cinquième avec le même nombre de points mais une différence de buts inférieure (+4).



L’US Ouakam et Génération Foot pourraient néanmoins être dépassés par l’AJEL de Rufisque (6e, 31 pts), qui accueille ce lundi le Casa Sports. Dans l’autre match décalé, Jamono Fatick, lanterne rouge, tentera de se relancer face à l'AS Pikine, une équipe au parcours irrégulier cette saison.





Programme 21e journée





Samedi 26 avril 2025



Stade Ely Manel Fall



Sonacos / Génération Foot 0-1



Stade Djaguily Bagayokho



US Gorée / HLM Dakar 1-0



Stade Parcelles-Assainies



Guédiawaye FC / Linguère 1-2





Dimanche 27 avril



Stade Parcelles-Assainies



Oslo F.A / Teungueth FC 0-0



Stade Lat Dior



Wally Daan / Jaraaf 1-0



Stade municipal de Ngor



US Ouakam / Dakar Sacré-Cœur 0-1





Lundi 28 avril



Stade Ngalandou Diouf



16h30 AJEL de Rufisque / Casa Sports



Stade Massene Sene



16h30 Jamono Fatick / AS Pikine