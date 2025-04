Oumou Sangaré réagit après la mort d'Aboubakar : « Ne cédons pas à la haine »

Après le drame survenu à la mosquée de La Grand-Combe en France, où le jeune Malien Aboubakar a perdu la vie, la chanteuse Oumou Sangaré a réagi sur Facebook.

Dans son message, la chanteuse a dénoncé avec force « l’ignorance, la haine et la folie qui frappent des innocents » et a appelé à ne pas se laisser gagner par la haine.



Voici l'intégralité de son message.







Je suis profondément bouleversée par ce qu’il s’est passé en France il y a quelques jours.

Le jeune Aboubakar, un fils du Mali, a été lâchement assassiné alors qu’il se trouvait dans une mosquée, en plein moment de prière.



Ce qui me touche encore plus profondément, c’est de savoir qu’Aboubakar, dans toute sa gentillesse et sa bienveillance, avait accepté d’aider cet homme en lui expliquant comment prier, en lui montrant les gestes de l’islam avec patience et cœur.

Et c’est au moment même où il se prosternait, dans ce geste de paix et d’humilité, que cet homme a profité de sa vulnérabilité pour le poignarder à plusieurs reprises, sans aucune pitié.



Aboubakar était un jeune homme respecté et aimé de tous ceux qui le connaissaient, une âme douce, généreuse, pleine de bonté.

Aujourd’hui encore, l’ignorance, la haine et la folie frappent des innocents. Aujourd’hui encore, un enfant du Mali, un enfant du monde, tombe à cause de la haine.



À sa famille, à ses proches, à toute la communauté meurtrie par cette tragédie, j’adresse du fond du cœur mes condoléances les plus sincères.



Je prie pour Aboubakar. Que son âme repose en paix, qu’Allah l’accueille dans Sa miséricorde infinie.

Et je continuerai toujours à porter ce message : face à la haine, nous ne devons jamais céder. Nous devons répondre par la lumière, par la fraternité, par l’amour.



Ne laissons jamais la haine gagner. Restons debout, unis et remplis d’amour.



Oumou Sangaré