Capture de Malick Diop en Ukraine : Horizon sans Frontières appelle à la libération des combattants africains

Horizon sans frontières a réagi après la capture du jeune Sénégalais Malick Diop par les forces ukrainiennes. Boubacar Sèye a appelé les Sénégalais à ne pas s’impliquer dans une guerre qui ne les concerne pas, tout en demandant la libération des combattants africains.« Concernant le cas de ce jeune sénégalais capturé en Ukraine alors qu’il combattait aux côtés des forces russes. Depuis le début de cette guerre, plus de 2000 combattants étrangers ont été recensés dans la région du Donbass, dont 75% du côté des forces russes. C’est pourquoi je voudrais conseiller à nos compatriotes établis dans ces régions de ne pas se mêler dans cette guerre quelles que soient les promesses tenues », a déclaré Boubacar Sèye sur les ondes de la RFM.Selon lui, depuis le début de l’année 2024, plus de 3000 étrangers qui sont allés combattre du côté des forces russes, ont reçu la nationalité russe. « Ce serait à leur risque et péril de s’impliquer dans cette guerre qui ne les concerne pas », a-t-il souligné.Boubacar Sèye a également lancé un appel aux parties en conflit pour la libération des combattants africains, en particulier sénégalais, afin de soulager les familles plongées dans l'angoisse.« Horizon sans frontières demande aux factions rivales tant du côté de la Russie que du côté de l’Ukraine de libérer ces combattants étrangers, africains, Sénégalais ne se reste que pour soulager les familles dans la détresse totale », a-t-il insisté.