Ziguinchor : six mois de sursis pour les auteurs du casse d’un bus de MachAllah Transport

Le tribunal de Ziguinchor a rendu son verdict dans l’affaire des casseurs du bus de la compagnie privée de MachAllah Transport. Les sept prévenus, arrêtés dans le cadre des affrontements qui avaient éclaté le 22 avril dernier, ont été condamnés à six (6) mois de prison avec sursis.





Pour rappel, les faits remontent au mardi 22 avril 2025, lorsque des transporteurs de la gare routière de Ziguinchor ont violemment protesté contre la mise en circulation d’un bus de la société MachAllah. Les manifestants dénonçaient ce qu’ils considèrent comme « une concurrence déloyale », accusant la société de s’être installée en dehors de tout cadre légal et sans concertation avec les acteurs locaux du transport.



La tension était vite montée, entraînant des heurts entre les transporteurs et les forces de l’ordre. Ce qui a abouti à la casse d’un bus de ladite compagnie de transport qui appartient à la journaliste Houreye Thiam.