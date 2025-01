Zone nord : la Douane a collecté plus de 14 milliards en 2024 (commandant)

Le commandant Baba Dièye, chef de la subdivision de Saint-Louis a annoncé dimanche que la zone Nord des Douanes sénégalaises, couvrant les régions administratives de Louga, Matam et Saint-Louis, a collecté en recettes plus de quatorze milliards de francs CFA en 2024 dans cette Zone.



« La zone Nord a collecté en recettes ordinaires 13 435 390 000 et en recettes contentieuses 990 203 000 en 2024. Ce qui fait plus de 14 milliards », a-t-il déclaré en marge de la célébration de la Journée internationale des douanes qui portait sur le thème « une douane qui concrétise ses engagements en matière d’efficacité, de sécurité et de prospérité ».



Selon le commandant Baba Dièye, ces résultats, qui « dépassent largement les attentes », ont été obtenus grâce à la modernisation des instruments de contrôle avec l’utilisation du système Gaïndé.