Ziguinchor : 11 kg de chanvre indien saisis en une semaine

La brigade de recherches du poste de police de Yamatogne, dans la commune de Ziguinchor, a saisi un total de 11 kilogrammes de chanvre indien au cours de deux opérations distinctes menées ces derniers jours. Deux individus ont été interpellés et déférés au tribunal de grande instance de Ziguinchor pour « détention et trafic de drogue. »



La dernière saisie en date remonte à mercredi 21 mai, vers 18 heures, lorsqu’un contrôle de routine effectué au niveau du pont Tobor, à l’entrée de Ziguinchor, a permis aux policiers de découvrir huit (8) kilogrammes de chanvre indien dissimulés dans une valise placée dans la malle arrière d’un véhicule de transport en provenance de Bignona.



Selon les informations relayées par plusieurs médias, le propriétaire présumé du colis illicite a affirmé avoir acquis le produit pour 240 000 FCFA auprès d’un inconnu rencontré à Bignona. Il a été immédiatement placé en garde à vue, puis déféré.



Quelques jours plus tôt, sur le même point de contrôle du pont Tobor, les éléments de la brigade de recherches avaient saisi trois kilogrammes de chanvre indien sur un individu circulant à bord d’une moto Jakarta, également en provenance de Bignona. Le mis en cause avait déclaré avoir acheté la drogue pour 30 000 FCFA.



Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du renforcement des dispositifs de lutte contre le trafic de drogue dans la région sud du pays, particulièrement aux abords des principaux axes routiers.