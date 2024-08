Zones Economique Spéciale (ZES) : le Directeur général de l’APIX veut encourager les entreprises à s’installer dans les ZES

Le Directeur général de l’Agence nationale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux (Apix), Bakary Séga Bathily, a décelé le « faible taux d’occupation » des Zones économiques spéciales (Zes) de Diass et de Sandiara (Ouest). Il était en visite de travail en compagnie du Directeur général des Douanes, Mbaye Ndiaye.



« Nous avons constaté un faible taux d’occupation de ces zones. Nous allons travailler là-dessus », a soutenu M. Bathily à l’APS



L’Apix et les Douanes vont travailler ensemble pour « inciter les entreprises à venir s’installer dans les Zes », a-t-il affirmé.



L’une des solutions envisagées consistera à « revoir à la baisse les critères d’éligibilité aux Zes», a renchérit Bakary Séga Bathily à la fin de la visite.



Il a aussi annoncé une tournée d’information dont l’objectif est de mieux faire savoir aux entreprises les conditions dans lesquelles elles peuvent s’installer dans ces espaces industriels.



Certaines d’entre elles ne connaissent pas les opportunités qu’offre l’installation dans une Zes, selon M. Bathily.

La promotion des zones économiques spéciales fait partie des missions de l’administration douanière, laquelle a aussi un rôle de promotion des entreprises à jouer, a fait savoir Mbaye Ndiaye.



«Les Douanes exercent prioritairement une mission fiscale, mais elles ont aussi une mission économique importante, qui inclut un rôle d’encadrement des opérateurs économiques», relève-t-il, en réitérant sa volonté de soutenir l’Apix dans la promotion des Zes.



Le Directeur général des Douanes reconnaît toutefois que «les entreprises sont confrontées à une concurrence terrible et à des coûts de production parfois élevés».



La visite des Zes de Diass et de Sandiara par l’Apix et l’administration douanière est une importante initiative, car elle permet de « nous enquérir des conditions dans lesquelles évoluent les entreprises agréées dans les zones économiques spéciales, de nous enquérir surtout des difficultés qu’elles rencontrent afin de les surmonter», affirme Mbaye Ndiaye.



«Je crois que des visites comme celle-là s’imposent. Il faut aller à la rencontre des entreprises et discuter avec elles», poursuit-il.



Solance Industries et Hercules Global Sarl, deux entreprises de la Zes de Sandiara, ont reçu la visite des directeurs généraux de l’Apix et des Douanes.



La première, spécialisée dans la fabrication des batteries auto et solaires, a en son compte environ 200 personnes et écoule ses produits dans plusieurs pays ouest-africains comme la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Mali, selon son Directeur commercial, Mame Cheikh Diop.



Hercules Global Sarl fabrique de l’huile moteur, des pneus et des emballages.

Bakary Séga Bathily et Mbaye Ndiaye ont visité aussi les installations de Teyliom Logistics. Cette entreprise, spécialisée dans l’entreposage et la logistique, déroule ses activités dans la Zes de Diass.



«Dès le début de l’exploitation commerciale de l’aéroport de Diass, Teyliom s’est positionnée comme une partenaire stratégique, par le biais des investissements que vous voyez ici. Nous sommes ici dans un entrepôt de 3800 mètres carrés et traitons 50 000 tonnes de fret par an», a affirmé sa Directrice générale, Dorethy Pesseu.



«Des entreprises se sont installées dans la superficie mise à la disposition de Teyliom dans le cadre du développement de la Zes de Diass», a ajouté Mme Pesseu, précisant que la société qu’elle dirige «aide les entreprises installées dans la Zes à faire des exportations».



Elle affirme que «la connectivité des activités de Teyliom a été entièrement prise en charge par l’Apix, de même que les supports d’aide à la commercialisation» de la société d’entreposage.