assure Galtier, PSG: "Il n'y a aucun malaise" entre Mbappé et Neymar

"On s'est rapidement vus le lendemain pour aplanir tout ça, pour se dire ce qu'on avait à se dire entre nous", a expliqué Galtier en conférence de presse à deux jours de Lille-PSG dimanche (20h45).



"On a eu une semaine très agréable dans le travail, les uns et les autres ont bien travaillé, j'ai apprécié toutes les séances de cette semaine et cet épiphénomène a disparu très rapidement, c'est-à-dire au lendemain de notre rencontre", a-t-il ajouté.



Lors de la large victoire parisienne contre Montpellier, samedi, Mbappé avait montré quelques signes d'agacement, en arrêtant brutalement un appel de balle voyant qu’il ne serait pas servi, par exemple.







Il n'avait pas, non plus, célébré son but, et était venu parlementer avec Neymar pour tirer le second penalty après avoir raté le premier.



Galtier avait précisé après la rencontre que "les choses avaient été respectées" concernant le tireur de penalty.



La hiérarchie "ne peut être qu'évolutive", a-t-il précisé vendredi. "Il y avait un ordre précis sur ce match, Kylian comme N.1 et +Ney+ comme N.2. Après il y a l'interprétation de l'ordre donné en cas de 2e penalty. Il y a eu un échange, une discussion, +Ney+ s'est senti de le tirer, et Kylian l'a laissé tirer", a expliqué Galtier, sans vouloir dévoiler sa hiérarchie pour les prochaines rencontres.



Parmi les tireurs désignés figurent également Lionel Messi et Sergio Ramos, a précisé Galtier, rappelant qu'il était "important pour nos attaquants de marquer des buts, pour garder la confiance".



Les Parisiens sont en quête de leur troisième victoire en trois matches de Ligue 1 dimanche (20h45) à Lille.