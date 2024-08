justice : Audition de la maman de Mariéme Faye Sall, les détails de l'affaire

L'annonce a fait un tollé en raison de la sensibilité et de l'âge de la concernée. L'information livrée en exclusivité par "Le Quotidien" dans sa parution du lundi 13 août 2024, selon la quelle la mère de l'ancienne première dame est convoquée à la gendarmerie a évolué ces derniers 24 heures.



Alors comme annoncée par le parton du groupe Avenir Communication, l'audition de Mme Oumou Diallo a eu lieu à son domicile en raison de sa mobilité réduite. Le journal L'Observateur quant à lui nous livre les détails de l'audition dans son édition de jour.



Entendue à titre témoin, les questions des enquêteurs avec la belle mère de Macky Sall ont tourné autour de la signature apposée au bas d'un procès-verbal de vente d'un terrain par la Compagnie des infrastructures africaines (Sia) dont elle est actionnaire.



En vérité, la structure a été mise en place par Adama Faye qui, comme ça se fait couramment, a offert des parts à sa maman et son épouse du nom de Tata Aïchatou Babou. La Cia Sa est propriétaire d'un terrain objet d'un TF 5334/Nga sis sur la Vdn, derrière la station Elton. Muni de son bail, Adama Faye commence la commercialisation de son bien, mais la demande de morcellement accuse un retard au niveau des services des Domaines, de l'Urbanisme et du Cadastre.



Entre-temps, il avait trouvé un acquéreur de deux lots A et B en la personne d'un nommé Seydou Sow. Le 2 février 2023, ce dernier verse un acompte de 418 millions F Cfa, en attendant que l'autorisation de morcellement soit disponible. Accusant du retard, l'acquéreur saisit la justice d'une plainte et joint à sa saisine une copie d'un procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration qui lui cède le terrain.



« Au sein de la Compagnie des infrastructures africaines, l'on reconnaît la transaction et l'avance, mais l'on soupçonne une falsification des documents. C'est ce qui explique l'audition de la mère de Adama Faye ». D'après des informations de nos confrères, elle a éclairé la lanterne des enquêteurs sur la question. Avant madame Diallo, l'épouse de Adama Faye a répondu aux interpellations des gendarmes. Tata Aïchatou Babou s'est rendue, lundi, à la Section de recherches de Colobane pour livrer sa part de vérité.



Le patron et actionnaire majoritaire de Cia SA, Adama Faye est convoqué aujourd'hui, mercredi, par les pandores pour la suite de l'enquête.