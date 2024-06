programme de renouvellement du parc automobile : 500 Taxis à gaz réceptionnés ce jeudi

Le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a présidé, ce jeudi 13 juin 2024, à Thiès, une cérémonie de réception de 500 Taxis à gaz de 5 places (dont celle du chauffeur).



Ces taxis urbains, financés grâce à un partenariat entre le CETUD, SENIRAN Auto et la DER/FJ, sont destinés aux opérateurs de transport suivant un schéma de leasing. Le montant du financement est de à 4,2 milliards F CFA pour un coût d'acquisition unitaire fixé à 8,4 millions F CFA.



L'objectif visé par le CETUD et ses partenaires est de contribuer à remplacer le parc vétuste de l’environnement, tout en mettant en place un cadre de professionnalisation des acteurs.

La finalité des projets de renouvellement des taxis est d'améliorer les conditions de déplacement par la mise en place d'un système de transport moderne et sécurisé à Dakar et dans les autres localités du pays.



Ceci entre dans le cadre du programme du CETUD visant au renouvellement du parc des transports publics et des transports en commun, la modernisation des modes d'exploitation dans une perspective de digitalisation et d'atténuation des externalités négatives sur l'environnement.