Un collectif de citoyens et de victimes d'agressions à Diourbel a interpellé les autorités publiques lors d'un point de presse, après avoir essuyé un refus d'autorisation administrative pour manifester dans les rues de la commune.



Face à la multiplication des attaques qui inquiète les habitants et menace les activités commerciales, le porte-parole du mouvement, Serigne Modou Diagne, a dénoncé, l'absence de réaction des pouvoirs publics malgré des alertes répétées. Une réunion de concertation avait pourtant rassemblé les forces de défense et de sécurité, les commerçants, les gérants de stations-service ainsi que les opérateurs de transfert d'argent autour de la dégradation du climat sécuritaire dans la ville.



« Nos principales doléances et revendications sont la création d'un deuxième commissariat de police à Diourbel afin de renforcer le dispositif sécuritaire et d'assurer une meilleure couverture des quartiers et des zones commerciales. Deux, l'augmentation de l'effectif des éléments de la gendarmerie pour renforcer les patrouilles et les opérations de sécurisation dans la commune. Trois, le renforcement des effectifs de la police nationale afin d'assurer une présence plus importante sur le terrain, particulièrement durant la nuit. Quatre, la mise en place d'un dispositif d'intervention rapide », a déclaré Serigne Modou Diagne au micro de la RFM.



Les opérateurs économiques de la commune, tous secteurs confondus, redoutent une dégradation sévère de la situation financière locale si aucune mesure rapide ne freine cette vague d'agressions.