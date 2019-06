« Aliou Sall doit démissionner », selon l’ancien journaliste de la Bbc Ibrahima Sané

L’opposition demande à Aliou Sall de démissionner de son poste de directeur de la Caisse de dépôts et de Consignation suite aux accusations portées contre sa personne dans une enquête de la BBC portant sur l’exploitation du pétrole et du gaz. Pour Ibrahima Sané, le frère du chef de l’Etat et non moins maire de la ville de Guédiawaye ne devait même attendre qu’on le limoge mais, il devait plutôt démissionner pour assurer sa défense sur les accusations qui lui sont imputées.